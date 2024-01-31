"سلمان الدوسري" يناقش مستجدات الإعلام وبرامج تمكين القطاع وتطوير المحتوى

وناقش المجلس مستجدات قطاع الإعلام، وبرامج تمكين القطاع وتطوير المحتوى، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في عمليات التشغيل، إضافة إلى عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها عددًا من القرارات.