"الخطيب" يعلن إطلاق 10 لوائح جديدة تُعنى بتطوير قطاع السياحة

أعلن وزير السياحة أحمد الخطيب، اليوم، عن إطلاق 10 لوائح جديدة تُعنى بتطوير القطاع ولمواكبة النهضة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات.
وقال الخطيب: بعد الإعلان عن #نظام_السياحة_الجديد، نطلق اليوم 10 لوائح جديدة تُعنى بتطوير القطاع، ولمواكبة النهضة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، حيث تأتي استكمالاً للخطوات التي عملنا عليها لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.
وتابع: تهدف اللوائح إلى المساهمة في خلق بيئة جاذبة للاستثمار يُراعى فيها سهولة الأعمال والابتكار والاستدامة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وحماية حقوق السائح، إضافة إلى دعم القطاع وزيادة فرص العمل لشباب الوطن.
وأكد وزير السياحة أن "اللوائح الصادرة تضمنت أحكامًا لتنظيم الأنشطة السياحية بمختلف أنواعها، كما أضافت أنشطة جديدة للسوق السياحي، وأحكامًا لتنظيم الرقابة والتفتيش لضمان جودة الخدمات".
وختم الوزير بقوله: ندعو جميع المتعاملين في القطاع السياحي بتعديل أوضاعهم والاستفادة من المهلة المقررة، وذلك خلال 90 يومًا بما يتواءم مع الاشتراطات والمعايير الجديدة المتضمنة في اللوائح والاندماج مع النهضة الحالية التي يشهدها القطاع لتحقيق مستقبل سياحي مستدام.
يذكر أن اللوائح الجديدة راعت احتياجات القطاع، وتمت صياغتها بعد مراجعة مستفيضة لآراء وملاحظات مختلف أصحاب المصلحة, كما غطت اللوائح مرفق الضيافة السياحي، وخدمات السفر والسياحة، والإرشاد السياحي، وإدارة مرافق الضيافة السياحية، والاستشارات السياحية، ومرفق الضيافة السياحي الخاص، والأنشطة التجريبية، والتفتيش على الأنشطة السياحية، ولجان النظر في مخالفات نظام السياحة، والوجهات السياحية.
وقد منحت الوزارة المتعاملين في القطاع السياحي مهلة 90 يوماً لتعديل أوضاعهم بما يتواءم مع الاشتراطات والمعايير الجديدة، لاسيّما وأن لوائح النظام ثرية بالأنشطة والفئات والأنواع المختلفة التي يتم من خلالها تقديم الخدمات في القطاع السياحي.
ويمكن للمتعاملين في القطاع السياحي الاطلاع على اللوائح الجديدة من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة أو الاستفسار عنها من خلال القنوات الرسمية للوزارة في منصات التواصل الاجتماعي ومراكز التواصل السياحي, وأن هذه المهلة تعد فرصة لتصحيح الوضع والاندماج مع النهضة الحالية في المملكة لتعزيز الشراكة بين الوزارة والمستثمرين في القطاع السياحي لمستقبل سياحي مستدام.
وطلبت الوزارة من المتعاملين في القطاع السياحي مراعاة ما تضمنته اللوائح الجديدة عند ممارسة الأنشطة السياحية، حفاظاً على حقوق السياح وجودة الخدمات المقدمة، وتجنباً لتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحقهم.