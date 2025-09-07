"القيادة" تهنئ رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.