سلالات "كواليتي رود" تشارك في كأس السعودية 2023 لسباقات الخيل

كتب حصان الأربع سنوات "سكوت لاند يارد"، اسمَه في سجلّ الخالدين بفوزه بلقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، التي نظّمها نادي سباقات الخيل، السبت الماضي، وذلك في أول مشاركة له.
كما حصل "سكوت" على بطاقة التأهّل للنسخة الرابعة من كأس السعودية 2023، السباق الأغلى في العالم، يوم 25 فبراير الجاري، والمقام على مسافة 1800 متر.
وشارك من إسطبل الأمير سعود بن سلمان في النسخة الماضية من البطولة، الجوادان ماكينج ميركلس، وإمبلم رود الذي تُوّج بكأس السعودية 2022، ويعود للمنافسة في النسخة الرابعة برفقة أخيه الجواد سكوت لاند يارد، ما يعزّز آمال مالكهما في الاحتفاظ باللقب، والفوز بجائزة الـ20 مليون دولار.
وُلد الجواد "سكوت" يوم 10 أبريل 2019م، واستقطبه الأمير "سعود" خلال مزاد "فاس تيبيتون" الأمريكي، في يوليو الماضي، بمبلغ 255 ألف دولار، وهو بعمر ثلاث سنوات، في صفقة رابحة تُعرف بمصطلح "اقتناص حصان" في لغة أهل الخيل.
وينحدر "سكوت" من سلالة الفحل الأمريكي كواليتي رود، الذي انتشر أبناؤه في ميادين السباقات الرملية والعشبية حول العالم، أما الأمّ فهي ليزي هارموني، أخت بيهولدر بطلة الـ"بريدرزكب" بعمر سنتين وثلاث وأربع سنوات، وقليل من الخيل من يفعل ذلك، كما أنها أخت أحد أشهر فحول أمريكا "أنتو مستشيف".
كانت مشاركات "سكوت" في الميادين الأمريكية، لا تبعث على التفاؤل لدى منتجيه، الذين عرضوه للبيع، ما سهّل طريقه إلى المملكة؛ حيث تدرّب وتأهّل وطرق أبواب المجد والفوز.
وقبل أسبوعين، تُوّج الجواد "سكوت" بكأس الملك فيصل بن عبدالعزيز، المصنّف فئةً أولى محليًّا، على مسافة 1600 متر، ضمن مشاركته في سباقات كؤوس الملوك.
وبدأ إسطبل الأمير سعود بن سلمان مشواره قبل ستة أعوام زخرت بكؤوس وانتصارات كبرى لم تتحقّق لمن سبقه بعقود؛ إذ ازدانت خزائنه بكأس السعودية 2022م، وبثلاثية كأس المؤسّس الملك عبدالعزيز، وكأس وليّ العهد، ولقبين لكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس الملك فيصل بن عبدالعزيز، وكأس الأمير محمد بن سعود، وكأس الملك فهد بن عبدالعزيز.