سلالات "كواليتي رود" تشارك في كأس السعودية 2023 لسباقات الخيل

وينحدر "سكوت" من سلالة الفحل الأمريكي كواليتي رود، الذي انتشر أبناؤه في ميادين السباقات الرملية والعشبية حول العالم، أما الأمّ فهي ليزي هارموني، أخت بيهولدر بطلة الـ"بريدرزكب" بعمر سنتين وثلاث وأربع سنوات، وقليل من الخيل من يفعل ذلك، كما أنها أخت أحد أشهر فحول أمريكا "أنتو مستشيف".