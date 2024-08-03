ظاهرة غير معتادة بالسعودية.. مشاهد ساحرة لإعصار "تورنادو" من سماء فرسان!

ويُعرف الإعصار القمعي "Tornado" بأنه: عاصفة هوائية عنيفة تتكون من مسارات عامودية من الهواء تدور بشكل عنيف وتمتدّ من عاصفة رعدية قويّة إلى سطح الأرض، ونظرًا لأن الرياح غير مرئية فإنّنا لا نستطيع رؤية إعصار "تورنادو" ما لم يتشكّل قمع التكثيف، والذي يكون متكونًا من قطرات ماء وغبار وحُطام.