المركز السعودي للأعمال الاقتصادية.. خطوة فاعلة للاستثمار بالتعليم الخاص

هذه الخطوة فتحت آفاقًا جديدة أمام وزارة التعليم لاستثمار عقاراتها كمرافق تعليمية وطرح الفرص التي لديها عبر منصة "فرص"، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التي تتواجد في الفرع، لتؤدي دوراً تكاملياً مع الجهات الأخرى تشجيعاً للاستثمار في التعليم وتوحيداً للجهود وحوكمة الإجراءات وإصدار التراخيص الفورية.