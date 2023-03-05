زوّار بيوت المنطقة التاريخية بجدة يتعرّفون على أنماط الحِقَب البعيدة لـ 200 عام

ويتجوّل الزوار في بيوت جدة القديمة التي يقصدها السياح دائمًا، ومن بينها بيت الشيخ محمد صالح باعشن -رحمه الله- الذي صنّفته هيئة الآثار التابعة لليونسكو ضمن الفئة (أ)، ويعد من أقدم البيوت في جدة، ويتجاوز عمره أكثر من 200 عام؛ حيث شُيّد عام 1273هـ، حيث كان ملتقى علميًا واجتماعيًا وثقافيًا، تقام فيه الأمسيات والحوارات بين أهالي جدة وتحت رواشينه الخشبية ينصب مركاز العمدة وحوله يلهو أطفال حارات المنطقة التاريخية.