أمير الجوف يناقش تسليم ١٦١ وحدة سكنية للمستفيدين بمشروع "إسكان سكاكا ۲"

ونوّه الأمير، في بداية الاجتماع، بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من رعاية واهتمام بكل ما يوفّر الراحة والرفاهية والاستقرار للأسر، ورفع جودة حياة أفرادها، في مجال الإسكان، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.