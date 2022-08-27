متحدثة التعليم: نظام الفصول الدراسية الثلاثة يحقق التوازن ويتيح فرص الإبداع
كشفت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام ابتسام الشهري عن الأنظمة والمناهج الدراسية الجديدة التي اعتمدتها وزارة التعليم للمرة الأولى هذا العام، وذلك بالتزامن مع أول عودة حضورية كاملة لجميع الطلاب والطالبات للمدارس غدا الأحد..
وقالت "الشهري" خلال حديثها لبرنامج "mbc في أسبوع": الجديد هذا العام هو أول عودة حضورية كاملة لجميع الطلاب والطالبات منذ بداية العام لبدء الدراسة، وهناك مناهج دراسية جديدة والمسارات التخصصية في المرحلة الثانوية.
وأضافت: عمليات تطوير المناهج الدراسية دائمة ومستمرة لدى وزارة التعليم من خلال إضافة مناهج جديدة أو تحديثها أو رقمنتها لتطوير مهارات الطلاب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تهيئ الطلاب للتنافسية العالمية.
وأردفت فيما يتعلق بتقييم تجربة التقويم الدراسي والفصول الدراسية الثلاثة التي أقرت العام الدراسي الماضي: نظام الفصول الدراسية الثلاثة يحقق التوازن في التحصيل العلمي لدى الطلاب والطالبات وتحقيق الأهداف التعليمية والأنشطة خلال الخطة الدراسية، كما يتيح للمعلمين والمعلمات كسر الجمود والإبداع والتخطيط بشكلٍ جيد فيما يخص مناهجهم وتقديم دروسهم للطلاب والطالبات.
وأكدت "الشهري" أن منصة مدرستي تم العمل عليها لتبقى مرجعًا رئيسًا للجميع، وسيتم تطويرها وإثرائها بمزيد من أنماط التعلم المختلفة، ومنها ما أعلن عنه مؤخرًا البرنامج المدمج لمسارات التخصصية في المرحلة الثانوية مما يمكنهم من دراسة تخصصين في ذات الوقت.
وأشارت إلى أن "التعليم الالكتروني" هدف استراتيجي لوزارة التعليم، وهو يخضع للتطوير والتحديث المستمر.