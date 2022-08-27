متحدثة التعليم: نظام ‫الفصول الدراسية الثلاثة يحقق التوازن ويتيح فرص الإبداع

وأكدت "الشهري" أن منصة مدرستي تم العمل عليها لتبقى مرجعًا رئيسًا للجميع، وسيتم تطويرها وإثرائها بمزيد من أنماط التعلم المختلفة، ومنها ما أعلن عنه مؤخرًا البرنامج المدمج لمسارات التخصصية في المرحلة الثانوية مما يمكنهم من دراسة تخصصين في ذات الوقت.