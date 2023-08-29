13 ابناً يحفظون كتاب الله.. أسرة فنلندية قرآنية تدفع بالابن الرابع لمسابقة الملك عبدالعزيز

بدوره، قال والد المتسابق الداعية حسن شيخو: أدعو الله أن يوفق ابني عبدالرحمن في المسابقة، وهو الآن في التصفيات النهائية للمسابقة، وأسأل الله أن يجعله من الدعاة إلى الإسلام في فنلندا، وذلك بعد أن يكمل تعليمه في المرحلة الجامعية في مكة المكرمة حتى يحصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة ويتحقق حلمي.