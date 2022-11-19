"البيئة": نستهدف تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة على القطاعات الإنتاجية كافة

وتهدف الورشة إلى دعم المنتجات الزراعية، والبحث عن فرص تسويقية جديدة لمنتجات "سعودي قاب"، بالإضافة إلى التعريف بإنجازات الوزارة وما قدمته من خطط وبرامج في مجال دعم الأمن الغذائي، كما هدفت إلى الاستفادة من إمكانيات الشركات الزراعية الوطنية الكبرى، في دعم برنامج "سعودي قاب"، ورفع المحتوى المحلي من خلال التواصل الفعّال بين القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى إيجاد حلول تسويقية لصغار المزارعين، وتوفير منافذ بيع لمنتجاتهم.