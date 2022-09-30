بالفيديو.. هيئة التراث تبتكر شخصية تاريخية للتعريف بقرية الفاو الأثرية
يجتذب بزيه الغريب غير المألوف، زائري معرض الرياض للكتاب، وما إن يقترب منه أحدهم حتى يعرف نفسه، قائلاً: "أنا زكي من سكان قرية الفاو، أو ما كان يُعرف قديماً قرية ذات كهل ...."، و"زكي" واسمه الحقيقي إبراهيم الصايلي، هو شخصية تاريخية ابتكرتها هيئة التراث لتعريف زوّار المعرض بقرية الفاو الأثرية، ودورها في حركة التجارة قديماً بين جنوب شبه الجزيرة العربية وشمالها.
وأوضح زكي أن قرية الفاو كانت عاصمة مملكة كندة العربية القديمة، التي نشأت في القرن الرابع قبل الميلاد في منطقة نجد، مضيفاً أن قرية الفاو قديماً كانت محطة تجارية لاستراحة القوافل، واكتسبت دورها المهم؛ نتيجة وقوعها على طريق التجارة القديم، الذي كان يعرف بطريق نجران - الجرفاء، الذي يربط جنوب شبه الجزيرة العربية بشمالها الشرقي.
وأفاد بأن القوافل كانت تَقْدُم من مدن اليمن المختلفة وتتجه إلى نجران، ومنها إلى قرية الفاو، وتمكث فيها بعض الوقت طلباً للراحة والتزوّد بالمؤن، قبل أن تُكمل رحلتها إلى الأفلاج وبعدها اليمامة، ثم تتجه شرقا إلى الخليج أو شمالاً إلى العراق وبلاد الشام.
وتبين المعلومات التاريخية أن قرية الفاو الواقعة على أطراف الربع الخالي، التي تبعد عن العاصمة السعودية الرياض مسافة 700 كيلومتر، كانت تسمى "ذات كهل" في العصور القديمة، وأن ملوك كندة العربية اتخذوها عاصمة لملكهم منذ القرن الرابع قبل الميلاد حتى القرن الرابع للميلاد، قبل أن يرحلوا عنها إلى شمال الجزيرة العربية.