بالفيديو.. هيئة التراث تبتكر شخصية تاريخية للتعريف بقرية الفاو الأثرية

وأفاد بأن القوافل كانت تَقْدُم من مدن اليمن المختلفة وتتجه إلى نجران، ومنها إلى قرية الفاو، وتمكث فيها بعض الوقت طلباً للراحة والتزوّد بالمؤن، قبل أن تُكمل رحلتها إلى الأفلاج وبعدها اليمامة، ثم تتجه شرقا إلى الخليج أو شمالاً إلى العراق وبلاد الشام.