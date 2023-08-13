إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.2 مليون حبة كبتاجون مُخبأةً في إرسالية "بقلاوة"

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية حلويات عبارة عن (بقلاوة) وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأةً أسفل طبقات (البقلاوة)، مضيفةً أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تمّ القبض عليهما وهما شخصان.