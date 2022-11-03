الجامعة الإلكترونية تطلق اللقاء الثاني لمسؤولي إدارة التعلم في الجامعات السعودية

وقالت الدكتورة الصفدي: تقدم المملكة "5" مراتب عالمية في مؤشر التنمية البشرية وتحقيق المرتبة "35" عالميًّا من بين "191" دولة، والمرتبة "10" بين دول مجموعة العشرين؛ حسب التقرير الصادر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2022م، بالإضافة لتقدمها في "16"، يعدّ مؤشرًا من مؤشرات التنافسية العالمية في قطاع التعليم، وانعكاسًا واضحًا لدعم القيادة الرشيدة لمنظومة التعليم، وتعزيز قدرته على المنافسة العالمية، وتأكيدًا على أن النظام التعليمي في المملكة يسير بخطى ثابتة نحو تنمية القوى البشرية.