الجامعة الإلكترونية تطلق اللقاء الثاني لمسؤولي إدارة التعلم في الجامعات السعودية

انطلقت، اليوم، أعمال اللقاء الثاني لمسؤولي نظام إدارة التعلم في الجامعات السعودية، بحضور رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الأستاذة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي، وعدد من الخبراء والمختصّين في المجال.
وقالت الدكتورة الصفدي: تقدم المملكة "5" مراتب عالمية في مؤشر التنمية البشرية وتحقيق المرتبة "35" عالميًّا من بين "191" دولة، والمرتبة "10" بين دول مجموعة العشرين؛ حسب التقرير الصادر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2022م، بالإضافة لتقدمها في "16"، يعدّ مؤشرًا من مؤشرات التنافسية العالمية في قطاع التعليم، وانعكاسًا واضحًا لدعم القيادة الرشيدة لمنظومة التعليم، وتعزيز قدرته على المنافسة العالمية، وتأكيدًا على أن النظام التعليمي في المملكة يسير بخطى ثابتة نحو تنمية القوى البشرية.
وبدأت الجلسة الأولى من أعمال اللقاء بعرض خطط التحول الشامل للفصول الثلاثة والخطط المستقبلية لمشروع الرخصة الوطنية، ثم متابعة تنفيذ توصيات اللقاء الأول وما تم حيالها.
وتابع الحضور في الجلسة الثانية، الجهود المبذولة في تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد مشروع الرخصة الوطنية الموحدة، واستعراض لأدوات التعلم المقترح إضافتها ضمن مشروع الرخصة الوطنية الموحدة.
وعقدت ورشة عمل للاطلاع على تفاصيل نظام إدارة معلومات الطلبة؛ لقياس مدى مناسبتها في بيئات التعليم العالي.
وقد أُتيح للجامعات تجربة نظام إدارة التعلم الجديد.