في نقلة علمية للقطاع.. "السياحة السعودية" تطلق برنامج "الاعتماد الدولي" للمؤسسات السياحية المحلية

ويمكن لأي مؤسسة تعليمية أو تدريبية أو بحثية في مجال السياحة في السعودية طلب الحصول على شهادة UNWTO TedQual Certification. ويتبع البرنامج خطوات محددة للحصول على الشهادة، بدءًا من طلب المعلومات وصولاً إلى عملية الفحص والحصول على الشهادة.