في نقلة علمية للقطاع.. "السياحة السعودية" تطلق برنامج "الاعتماد الدولي" للمؤسسات السياحية المحلية

أطلقت وزارة السياحة السعودية برنامج TedQual بالتعاون بين وزارة السياحة ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، بدعوة مؤسسات التعليم والتدريب السياحي للحصول على شهادة الاعتراف من منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة. وأعلنت الوزارة بدء البرنامج عبر منصتها الرسمية على موقع "إكس".
البرنامج هو أحد برامج وزارة السياحة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة لحصول برامج التعليم والتدريب السياحي في السعودية على الاعتراف الدولي من المنظمة، وهو موجَّه نحو البرامج التعليمية السياحية.
ويمكن لأي مؤسسة تعليمية أو تدريبية أو بحثية في مجال السياحة في السعودية طلب الحصول على شهادة UNWTO TedQual Certification. ويتبع البرنامج خطوات محددة للحصول على الشهادة، بدءًا من طلب المعلومات وصولاً إلى عملية الفحص والحصول على الشهادة.
ويمكن لبرامج السياحة التعليمية والتدريبية والبحثية التي ترغب في الحصول على اعتراف دولي بجودة التعليم والتدريب السياحي التسجيل الإلكتروني للحصول على شهادة TedQual Certification 2024 من أكاديمية الأمم المتحدة للسياحة في السعودية عبر الرابط الآتي: https://survey.zohopublic.com/zs/DDCUgF?lang=en .
والبرنامج تابع لأكاديمية السياحة التابعة للأمم المتحدة، والهدف منه تحسين جودة التعليم والتدريب وبرامج البحث في مجال السياحة.
ويقدم البرنامج شهادة جودة UNWTO TedQual للبرامج التعليمية في مجال السياحة التي تلتزم بمعايير الجودة المحددة، ويتناول خمسة مجالات، تُقيّم الجوانب الداخلية والخارجية للبرنامج، مثل: تماسُك المناهج الدراسية، والبنية التحتية والدعم التربوي، وآليات الإدارة الإدارية، وشروط اختيار هيئة التدريس، وارتباط البرنامج باحتياجات قطاع السياحة.