وزير الدفاع يبحث مع نظيره البريطاني سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي

وحضر الاستقبال الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، والأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في لندن ودبلن اللواء الطيار الركن رياض بن محمد أبو عباة.