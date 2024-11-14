وزير الدفاع يبحث مع نظيره البريطاني سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي

استقبل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض اليوم، وزير الدفاع البريطاني جون هيلي.
وفي التفاصيل، جرى خلال الاستقبال استعراض الشراكة الاستراتيجية السعودية البريطانية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مجالات التعاون العسكرية والدفاعية.
وبحث الجانبان الجهود المشتركة تجاه التحديات التي تواجه المنطقة، ورؤية البلدين في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وحضر الاستقبال الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، والأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في لندن ودبلن اللواء الطيار الركن رياض بن محمد أبو عباة.
وحضره من الجانب البريطاني سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون، والمديرة العامة للصناعة والتجارة والأمن الاقتصادي بوزارة الدفاع أفريل جوليفي، ونائب مستشار الأمن القومي ماثيو كولينز، والملحق العسكري في سفارة المملكة المتحدة لدى المملكة العميد بن وايلد، ومدير عمليات الحرب الجوية المستقبلية بوزارة الدفاع ريتشارد بيرثون.