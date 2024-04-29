عوض الله: قمة الضيافة في الرياض فرصة فريدة لتعزيز السياحة السعودية

أكد محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم العالمية بدولة الإمارات أن قمة مستقبل الضيافة في الرياض التى تعقد حاليًا فرصة غير مسبوقة لتعزيز الاستثمار والابتكار في السياحة السعودية، وقد انطلقت القمة اليوم وتستمر حتى 30 أبريل 2024.