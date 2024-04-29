عوض الله: قمة الضيافة في الرياض فرصة فريدة لتعزيز السياحة السعودية

أكد محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم العالمية بدولة الإمارات أن قمة مستقبل الضيافة في الرياض التى تعقد حاليًا فرصة غير مسبوقة لتعزيز الاستثمار والابتكار في السياحة السعودية، وقد انطلقت القمة اليوم وتستمر حتى 30 أبريل 2024.
وأوضح عوض الله أن القمة تضم مشاركة واسعة من كبار الشخصيات في قطاع الضيافة الفاخرة بما في ذلك المستثمرين وصناع القرار ورواد الأعمال، وذلك لمناقشة أهم التحديات والفرص التي تواجه هذا القطاع.
وأشار إلى عقد جلسات حوارية وورش عمل وعروض تقديمية تكشف القيمة السوقية للقطاع السياحي السعودي الضخم في المنطقة ومع وجود أكثر من 14 علامة فندقية عالمية تحضر للتعرف على فرص الاستثمار في قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية، وآليات جذب الاستثمارات الأجنبية، ودور القطاع الخاص في تطوير مشاريع الضيافة.
ممارسات الاستدامة في قطاع الضيافة، وتقديم تجارب ضيافة استثنائية تلبي احتياجات العملاء المتطورة.
وأشاد عوض الله بالبرامج التدريبية والتطويرية لتعزيز مهارات العاملين من الشباب السعودي في هذا القطاع.
ودور التكنولوجياالواضح في قطاع الضيافة والسياحة بالمملكة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنية الميتافيرس في مجال الضيافة وحرص المسؤولين السعوديين على تطوير مهارات القوى العاملة في قطاع الضيافة، وتعزيز التوطين، وخلق فرص عمل جديدة.