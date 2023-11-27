وسط تألق سعودي جسّدته شركة "المتفردة" في مسابقة تبليسي.. المدير الفني للمسرح الجورجي الوطني: رؤية 2030 جعلت المملكة منارة ثقافية

وقال المدير الفني للمسرح الجورجي الوطني للأوبرا والباليه بدري مايسورادزه: تشهد المملكة العربية السعودية اليوم تألقًا منقطع النظير على مختلف القطاعات، ومنها الجانب الثقافي؛ مشيرًا إلى أن رؤية المملكة جعلت السعودية مركزًا ومنارة ثقافية.