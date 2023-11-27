وسط تألق سعودي جسّدته شركة "المتفردة" في مسابقة تبليسي.. المدير الفني للمسرح الجورجي الوطني: رؤية 2030 جعلت المملكة منارة ثقافية
وسط تألق سعودي وحضور مبهر، أنهت شركة "المتفردة لخدمات الأعمال" مشاركتها في مسابقة تبليسي الدولية للأصوات "كراون أوبرا"- كشريك استراتيجي للحدث الذي انطلق خلال الفترة من 20 إلى 25 نوفمبر الجاري.
وشهد الحفل الختامي للمسابقة توزيع الجوائز على الفائزين؛ حيث كرم مدير الشركة الأستاذ عبدالعزيز حسن زكري الفائزة بالمركز الثاني.
وشهد الحفل مجموعة من الكلمات التي أشادت بالمشاركة السعودية بالمسابقة والتي تؤكد انفتاح المملكة على العالم من خلال مد جسور التعاون الثقافي والحضور السعودي المشرّف دوليًّا.
وقال المدير الفني للمسرح الجورجي الوطني للأوبرا والباليه بدري مايسورادزه: تشهد المملكة العربية السعودية اليوم تألقًا منقطع النظير على مختلف القطاعات، ومنها الجانب الثقافي؛ مشيرًا إلى أن رؤية المملكة جعلت السعودية مركزًا ومنارة ثقافية.
وأضاف: أثناء زياتي للمملكة أدهشني هذا الشعب الجبار المحب المضياف؛ فهم يكتبون صفحة جديدة من التاريخ، فالمملكة وبدعم ورؤية ولي العهد ستصبح مركزًا ثقافيًّا عظيمًا.
وتابع: تولي المملكة اهتمامًا كبيرًا بتعليم شبابها مختلف الثقافات والعلوم من خلال البعثات التي ترسلهم إليها بهدف بناء جيل واعٍ ومتعلم.
وبدوره أعرب مدير شركة "المتفردة" الأستاذ عبدالعزيز حسن الزكري، عن شكره وامتنانه للقائمين على المهرجان والدعم المقدم من قِبَلهم.
وقال: نحن في السعودية ملهمون برؤية 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف: شكّلت رؤية السعودية 2030 خارطة طريق للتحول الوطني في مختلف جوانب الحياة، وكان لها تأثير إيجابي وعظيم على حياة السعوديين والمقيمين اليومية لتصبح المملكة اليوم منارة ومنصة للفنون والفنانين المحليين والعالميين الذين يأتون للمملكة من مختلف أنحاء العالم.
وختم حديثه موجهًا الدعوة للمشاركين والمعنيين بزيارة المملكة والتعرف عن قرب أكثر على ما تضمه من ثقافة وفنون وتاريخ وحضارة.