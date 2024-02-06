تعديل قرار "الوزراء" رفع نِسَب تملك مستفيدي الضمان في الإسكان التنموي وضخ المزيد من الوحدات

وتفصيلاً، سيسهم القرار -كما كشفت عنه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان- في ضخ وحدات سكنية إضافية، بجانب تعزيز الاستقرار، ورفع نِسَب تملك الضمانيين، وتنوع الشرائح المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي، إضافة إلى إيجاد حلول سكنية أكثر استدامة واستقرارًا للأسر الأشد حاجة، وحلول متنوعة، تخدم مختلف الفئات، وتساعد في استقرارهم الاجتماعي.