"الأرصاد": رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية ومكة والمدينة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، في حين السماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد تتخللها سحبٌ رعديّة مُمطرة على أجزاءٍ من منطقتَي جازان وعسير، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مرتفعات تلك المناطق، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، حائل.