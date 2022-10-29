كان يترقب تلك اللحظة.. "القرني": لهذا السبب الحياة بعد التقاعد "نعمة"

وفي مقاله "الحياة بعد التقاعد" بصحيفة "المدينة"، يقول القرني: "في مناسبة خاصة جَمَعت بيني وبين بعض الجيران والزملاء، منهم من تقاعد ومنهم من ينتظر، سألني أحدهم -وقد تقاعد- عن حالي بعد التقاعد؟ فأجبته: كانت فرحتي غامرة جدًّا، عندما بلغت قرار تقاعدي، فقد كنت خلال مسيرتي الوظيفية أترقب الساعة التي أحال فيها على المعاش، وما كان يؤخر طلبي الإحالة على التقاعد المبكر إلا تحسن راتبي ومرتبتي، لعدم وجود مصدر مساند لي سواه بعد التقاعد، وبصراحة ومصداقية، أعتبر نفسي اليوم في طليعة السعداء من المتقاعدين الذين جربوا نعمة الحياة بعد العمل الوظيفي، وما نابهم خلاله من التزامات ومسؤوليات وقيود، مع أن هناك من حزن بعد فراق الوظيفة، وحبذا لو طال أمده فيها لأسباب فسّرها علماء الإدارة بأنها مؤثرات نفسية".