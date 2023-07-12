القنفذة.. تدخّل جراحي يُنقذ حياة مريض ابتلع مفتاح سيارته

وقال الفريق الطبي المشرف على الحالة: إن المريض كان يلهو بالمفتاح حسب ما توضح خلال الكشف، حيث تقرر فورًا إدخال المريض قسم العمليات وتكثيف العناية الصحية له؛ لكونه مريض قلب، وتم إجراء التدخل الجراحي عن طريق المنظار واستخراج المفتاح، ومن ثم متابعة الحالة عن طريق قسم التنويم لحين استقرار حالته الصحية وخروجه بالسلامة.