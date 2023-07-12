القنفذة.. تدخّل جراحي يُنقذ حياة مريض ابتلع مفتاح سيارته

نجح فريق طبي بمحافظة القنفذة في استخراج مفتاح سيارة من الجهاز التنفسي لمريض أربعيني كاد أن يودي بحياته، في عملية استغرقت 15 دقيقة عن طريق المنظار.
وأكدت "الصحة" في القنفذة أن الفرق الطبية تمكنت ولله الحمد من إنقاذ حياة مريض بعمر 49 عامًا أحضر لقسم الطوارئ يعاني من انسداد بمجرى التنفس، حيث اتضح بعد إجراء الفحص السريري والإشعاعي وجود مفتاح سيارة بمجرى التنفس.
وقال الفريق الطبي المشرف على الحالة: إن المريض كان يلهو بالمفتاح حسب ما توضح خلال الكشف، حيث تقرر فورًا إدخال المريض قسم العمليات وتكثيف العناية الصحية له؛ لكونه مريض قلب، وتم إجراء التدخل الجراحي عن طريق المنظار واستخراج المفتاح، ومن ثم متابعة الحالة عن طريق قسم التنويم لحين استقرار حالته الصحية وخروجه بالسلامة.