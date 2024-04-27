"الجريمة المُخلة بالشرف" في تحذير لـ "الداخلية".. ضبط 19 ألف مخالف للأنظمة في 7 أيام

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 18 /04/ 2024م إلى 24 /04/ 2024م، عن ضبط (19050) مخالفًا؛ منهم (11987) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4367) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2696) مخالفًا لنظام العمل.