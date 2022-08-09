"الثقافة" تستعد لإصدار النسخة الثالثة من تقرير "الحالة الثقافية في المملكة"

وبرزت بعض الملامح العامة التي رصدها التقرير عن واقع الثقافة في 2021م إلى جانب معالم التعافي من الجائحة، ويمكن تحديدها في 4 تطورات، أو اتجاهات كبرى تمس أكثر من بُعد من أبعاد الثقافة، وهي: نمو السياحة الثقافية الداخلية، تأثير المستوى الاقتصادي على المشاركة الثقافية، التوسع الملفت في فرص الدعم والتمكين للثقافة والإبداع، استمرار العملية التنظيمية للثقافة في المملكة التي شملت إطلاق استراتيجيات الهيئات الثقافية، وصدور تنظيمات ولوائح لرفع المستوى التنظيمي والاحترافي للقطاع الثقافي.