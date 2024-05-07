أمير المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة الـ60 من طلاب الجامعة الإسلامية

وبدأت فقرات الحفل بالسلام الملكي ثم انطلقت مسيرة الخريجين، ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن مسيرة الجامعة، وألقى الخريج أنس غازي سحلول، كلمة نيابة عن زملائه خريجي الجامعة الإسلامية، تحدث خلالها عن منظومة التعليم في الجامعة في ظل دعم ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – يحفظهما الله – مشيراً إلى دور الجامعة في تعزيز رسالة الوسطيّة والاعتدال ونشر العلم خدمةً للعالم الإسلامي، مقدماً نيابة عن زملائه الخرجين شكرهم للمملكة العربية السعودية على هذا الفضل الذي لن ينساه الأوفياء.