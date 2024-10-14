"الشركة الوطنية للتربية والتعليم تتألق في ملتقى تميز 2024 وتحصد 5 جوائز للتميز من أصل 290" على مستوى المملكة

وقد بارك الرئيس التنفيذي للشركة، الأستاذ محمد الخضير، هذا الإنجاز، مشيراً إلى أن التميز ليس جديداً على مدارس الشركة الوطنية التي اعتادت اعتلاء منصات التتويج. كما دعا الخضير إلى مواصلة الجهود وتطوير الأداء للحفاظ على هذه المكتسبات، وضمان استمرار تحقيق هذه الجوائز سنوياً، بما يعزز رؤية وأهداف الشركة الوطنية للتربية والتعليم.