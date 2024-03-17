"العقيل" لسكان وسط وشمال المملكة: يوما الاثنين والثلاثاء يفضل الإفطار في المنازل

نصح محلل الطقس عقيل العقيل، سكان مناطق وسط وشمال المملكة ممن يفضّلون الإفطار في البر بالإفطار في منازلهم ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين والثلاثاء.
وقال للإخبارية: "خلال هذين اليومين يُفضّل الإفطار في البيوت قدر المستطاع لمن يحبون الإفطار في البر، خصوصًا مناطق وسط وشمال المملكة؛ لوجود توقعات بحالات جوية قوية نوعًا ما، وذلك ابتداءً من يومي الاثنين والثلاثاء على مناطق شمال غرب المملكة وسواحل منطقة تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة ومنطقة القصيم والرياض وحائل وكذلك الشمال الشرقي من المملكة".
وتوقع "العقيل" هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على كثير من مناطق المملكة ومتوسطة في مجملها على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية.
ونوه بالحذر من "السحب الربيعية" شديدة الرياح الهابطة والمثيرة للأتربة والغبار التي قد تتطاير معها بعض الحصى الصغيرة والرمال، وتكون حادة.