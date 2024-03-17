"العقيل" لسكان وسط وشمال المملكة: يوما الاثنين والثلاثاء يفضل الإفطار في المنازل

وقال للإخبارية: "خلال هذين اليومين يُفضّل الإفطار في البيوت قدر المستطاع لمن يحبون الإفطار في البر، خصوصًا مناطق وسط وشمال المملكة؛ لوجود توقعات بحالات جوية قوية نوعًا ما، وذلك ابتداءً من يومي الاثنين والثلاثاء على مناطق شمال غرب المملكة وسواحل منطقة تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة ومنطقة القصيم والرياض وحائل وكذلك الشمال الشرقي من المملكة".