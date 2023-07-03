60 كادراً يقدّمون خدمات إنسانية لـ 700 ألف حاج في ساحات المسجد النبوي

ويقوم الأفراد المكلفون بالخدمة بنقل المستفيدين من الحجاج بوساطة عربات كهربائية تتسع لبضعة أشخاص، في الساحات على مدار الـ 24 ساعة، وإيصالهم إلى أبواب المسجد النبوي، ضمن الجهود الإنسانية الميدانية التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية الصحية والأمنية والتطوعية لخدمة وراحة ضيوف الرحمن زوّار المسجد النبوي خلال موسم الحج، وعلى مدار الـ 24 ساعة.