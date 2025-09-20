الجهات الأمنية بالرياض تضبط 3 مواطنين اعتدوا على شخص ونشروا المحتوى

ودعا الأمن العام المواطنين والمقيمين والزوار إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات أمنية أو طارئة عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والشرقية، أو عبر (999) في بقية مناطق المملكة. وأكد أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.