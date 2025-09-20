الجهات الأمنية بالرياض تضبط 3 مواطنين اعتدوا على شخص ونشروا المحتوى

ألقت الجهات الأمنية في منطقة الرياض القبض على ثلاثة مواطنين ظهروا في محتوى مرئي وهم يعتدون على شخص آخر، وذلك بعد اتخاذ إجراءات الاستدلال التي كشفت أن الحادثة وقعت قبل نحو خمسة أشهر، مع وجود خلافات سابقة بين الأطراف.
وأوضحت شرطة منطقة الرياض أن المجني عليه لم يتقدم ببلاغ للجهات الأمنية في حينه، وقد تم تحديد هوية المعتدين وإيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وأضافت أن الجهات المختصة باشرت القبض على من قام بتوثيق ونشر الاعتداء، لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
ودعا الأمن العام المواطنين والمقيمين والزوار إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات أمنية أو طارئة عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والشرقية، أو عبر (999) في بقية مناطق المملكة. وأكد أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.