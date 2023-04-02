"مدن": نعمل بكل طاقاتنا لتمكين الصناعة من خلال تيسير الأعمال والمنتجات النوعية

نظمت غرفة الرياض ممثلةً باللجنة الصناعية ولجنة التعدين لقاءً مفتوحًا مع الرئيس التنفيذي للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس ماجد العرقوبي، ضمن سلسلة اللقاءات الرمضانية لقطاعات الأعمال بغرفة الرياض، بحضور أعضاء اللجنة الصناعية ولجنة التعدين وجمع من الصناع والمهتمين.
وأكد المهندس "العرقوبي" أن الهيئة تعمل بكل طاقاتها لتمكين الصناعة في المملكة، في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة، وأنها تصب كامل تركيزها على تيسير الأعمال؛ لتسهيل دخول رواد ورائدات الأعمال لقطاع الصناعة والبدء بعمليات الإنتاج والوصول للاكتفاء الصناعي الداخلي والتصدير للعالم أجمع، وجعل المملكة مركزًا صناعيًا ولوجستيًا متميزًا.
وأوضح أن "مدن" تدعم الصناعة بجميع أشكالها، ومن ضمنها الصناعات النوعية التي تتجه نحو الثورة الصناعية الرابعة، من خلال تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وبرنامج الإنتاجية الوطني الذي أطلقته الهيئة لتهيئة وتمكين المصانع، مشيرًا إلى أن هذه الصناعات هي المستقبل لتحقيق قيمة مضافة للقطاع، داعيًا الصناعيين ورواد الأعمال للاتجاه للصناعات النوعية التي تحقق الاحتياج.
وبيّن "العرقوبي" أن الهيئة استطاعت أن تؤسس لتنظيم المدن الصناعية وفق أعلى المعايير العالمية، ومن ثم تمكّنت من التوسع في المدن الصناعية بكل مناطق المملكة، لتؤسس 36 مدينة وخمس واحات صناعية؛ لتمكين القطاع الصناعي من التقدم بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية ورؤية السعودية 2030.
وأشار إلى أن "مدن" تقدم جميع التسهيلات للدخول في المجال، مضيفًا أن المدن الصناعية تحتضن أكثر الشركات والصناعات العالمية تطورًا وشهرةً.
وشارك الحضور في تقديم بعض الاستفسارات والرؤى حول سياسة الهيئة وتعاملها مع الجهات المعنية وخصوصًا الجهات التمويلية، وفي ذلك أكد الرئيس التنفيذي لـ"مدن" أن المنتجات الجديدة التي تقدمها "مدن" على أرض الواقع ومن خلال المصانع الجاهزة وغيرها من الحلول لم تعد عائقًا وبالذات لأصحاب المصانع الصغيرة، حيث إنها تتعاون مع الجهات التمويلية الحكومية لتوفير القروض المالية الصناعية للبدء في افتتاح المصانع وبدء عمليات الإنتاج.