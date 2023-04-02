"مدن": نعمل بكل طاقاتنا لتمكين الصناعة من خلال تيسير الأعمال والمنتجات النوعية

وشارك الحضور في تقديم بعض الاستفسارات والرؤى حول سياسة الهيئة وتعاملها مع الجهات المعنية وخصوصًا الجهات التمويلية، وفي ذلك أكد الرئيس التنفيذي لـ"مدن" أن المنتجات الجديدة التي تقدمها "مدن" على أرض الواقع ومن خلال المصانع الجاهزة وغيرها من الحلول لم تعد عائقًا وبالذات لأصحاب المصانع الصغيرة، حيث إنها تتعاون مع الجهات التمويلية الحكومية لتوفير القروض المالية الصناعية للبدء في افتتاح المصانع وبدء عمليات الإنتاج.