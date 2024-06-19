"جاذر إن" يعلن عن خصومات كبيرة بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك

وتأتي هذه الخصومات والعروض ضمن شراكة استراتيجية مع منصة "روح السعودية" لدعم مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات، وتعزيز السياحة الداخلية، حيث تقدم السعودية أكثر من 150 عرضاً خاصاً، بما في ذلك عروض الفنادق، وشركات الطيران، وعروض إضافية لموسم عسير، بالإضافة إلى عودة موسم جدة، والعديد من التجارب الجديدة والمثيرة مثل الشواطئ الجذابة والشواطئ الخاصة بالسيدات، وبإمكان الراغبين باستكشاف وجهات الصيف زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة "روح السعودية" https://www.visitsaudi.com/ar، للتعرف على الأنشطة السياحية في الوجهات المختلفة في السعودية.