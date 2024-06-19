"جاذر إن" يعلن عن خصومات كبيرة بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك

أعلن تطبيق "جاذر إن"، المتخصص في حلول السكن والإقامة والسكن التشاركي، عن تقديمه عدداً من الباقات والعروض والخصومات التي تصل إلى 500 ريال على الشقق وأماكن الضيافة، كما يسهم التطبيق، بالشراكة مع منصة "روح السعودية، عبر تقديم العديد من الخيارات والبدائل للسكن والإقامة المتنوعة، ويقدم تطبيق "جاذر إن" أماكن للضيافة بأسعار مميزة للسياح والزوار، كما يتيح الحجز المسبق.
ويقدم تطبيق "جاذر إن" أماكن للضيافة بأسعار مميزة للسياح والزوار، كما يتيح الحجز المسبق، ويمكن الحصول من خلال التطبيق أو عبر الموقع الرسمي على الخصومات والعروض (https://gathern.co) وذلك يأتي عند استخدام الكود SMR24 مع "جاذر إن".
وتأتي هذه الخصومات والعروض ضمن شراكة استراتيجية مع منصة "روح السعودية" لدعم مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات، وتعزيز السياحة الداخلية، حيث تقدم السعودية أكثر من 150 عرضاً خاصاً، بما في ذلك عروض الفنادق، وشركات الطيران، وعروض إضافية لموسم عسير، بالإضافة إلى عودة موسم جدة، والعديد من التجارب الجديدة والمثيرة مثل الشواطئ الجذابة والشواطئ الخاصة بالسيدات، وبإمكان الراغبين باستكشاف وجهات الصيف زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة "روح السعودية" https://www.visitsaudi.com/ar، للتعرف على الأنشطة السياحية في الوجهات المختلفة في السعودية.