جناح "وزارة الحج" في "إكسبو الحج" يخطف الأنظار بـ 10 الآف زائر

خطف جناح وزارة الحج والعمرة، أحد الأجنحة الأساسية في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج 2023"، الأنظار من خلال تنوع محتواه مستضيفًا أكثر من 10 آلاف زائر وزائرة.
واستعرض ركن توعية ضيوف الرحمن ضمن جناح الوزارة الجهود المبذولة بالشراكة مع عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة لتثقيف وتوعية ضيوف الرحمن قبل قدومهم لزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك في إطار دور الوزارة لتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقدمت الإدارة العامة للتوعية بالوزارة أكثر من 6 أفلام توعوية عن العديد من الأمور الإجرائية، علاوة على تقديم أفلام سينمائية بتقنية الواقع الافتراضي، واستعراض دراسة الحجاج والمعتمرين لتقديم البرامج التوعوية المناسبة، من خلال تحديد الفئات واللغات المستهدفة لتسهيل إيصال المعلومات بيسر وسهولة.
كما قدمت إدارة التوعية مادة ضخمة من المحتويات بالتعاون مع الجهات المتنوعة من داخل وخارج المملكة، تضمنت إنتاج الإدارة من الأدلة التوعوية التي وصل عددها إلى 13 دليلاً بنحو 14 لغة، ومن المرتقب أن تزيد أعداد اللغات المترجم إليها إلى 20 لغة، كما جُهزت الإدارة بمواد من الأفلام السينمائية والمنشورات التوعوية.
وتواصل الإدارة جهودها لإيصال رسائل التوعوية من خلال الحضور في عدة منافذ متنوعة، مثل: الفنادق والباصات، والقطارات، والمطارات، علاوة على الحضور الدولي في العديد من الدول حول العالم.
كما شهد جناح الوزارة إقامة ست ورش عمل، منها: "اعرف احتياجات عميلك باستخدام أداء كانو"، والتوعية المستدامة، و"نطاق عمل شركات حجاج الداخل" الذي قدمتها الإدارة القانونية للتعريف بالتحديثات على اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي الخدمات لحجاج الخارج، واللائحة التنظيمية للمجلس التنسيقي للمنشآت خدمة حجاج الداخل.
فيما قدمت إدارة تجربة المستفيد ضمن جناح الوزارة كل المعلومات اللازمة حول آليات قياس رضا المستفيد عن الخدمات المتنوعة، علاوة على دور الضيف الخفي في اكتشاف تطلعات ورغبات الحجاج والمعتمرين، ودوره في تطوير الخدمات.
كما احتضن جناح الوزارة كذلك منصة نسك للتعريف بالخدمات التي تقدمها المنصة للحجاج والمعتمرين للتعريف بالمجموعة الواسعة التي تقدمها المنصّة من الخيارات والحلول المتنوعة للسكن وحجوزات الرحلات لضيوف الرحمن قاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمصلين والمعتمرين.