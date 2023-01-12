جناح "وزارة الحج" في "إكسبو الحج" يخطف الأنظار بـ 10 الآف زائر

كما قدمت إدارة التوعية مادة ضخمة من المحتويات بالتعاون مع الجهات المتنوعة من داخل وخارج المملكة، تضمنت إنتاج الإدارة من الأدلة التوعوية التي وصل عددها إلى 13 دليلاً بنحو 14 لغة، ومن المرتقب أن تزيد أعداد اللغات المترجم إليها إلى 20 لغة، كما جُهزت الإدارة بمواد من الأفلام السينمائية والمنشورات التوعوية.