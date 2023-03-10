"خوجة": 3 قرون والعَلَم السعودي شاهدٌ على معاني القوة والكفاح والرفعة

وتابع: عَلَم الدولة السعودية ينفرد بمزايا عدة، تجعله فريدًا من نوعه في تصميمه ومكانته؛ فلرمزية العَلَم مكانة خاصة، ليس فقط في نفوس السعوديين، بل حتى على الصعيد العربي والإسلامي.. فقد بقي مضمونه ثابتًا منذ وضع اللبنة الأولى للدولة السعودية، والأساس الذي قامت عليه تحت راية التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله"؛ وهذا ما يجعل قيمته عالية باعتباره العَلَم الوحيد في العالم الذي لا ينكس تحت أي ظرف كان.