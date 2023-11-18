"الصحة" تتيح تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية منزلياً عبر تطبيق "كريم" مجاناً وبكل سهولة

وأشارت الصحة إلى أن هذه الخدمة تمكّن الراغبين في أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية من الحصول عليه بكل يسر وسهولة، وستكون آلية الحجز عن طريق تطبيق "كريم"، حيث يبدأ المستخدم بالدخول على التطبيق ثم باختيار سيارة ثم يتخطى نقطة الوصول، ومن ثم اختيار موقع نقطة الانطلاق "مكان تلقي التطعيم"، يليها اختيار فئة سيارة تطعيم الإنفلونزا، وأخيرًا الضغط على زر "يلا" ليقبل كابتن الرحلة ويذهب إلى الموقع مع الفريق الطبي، وستكون الخدمة متاحة في الرياض، الدمام، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، وسيتم تقديمها خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2023 من الساعة 4 عصرًا إلى 9 مساءً.