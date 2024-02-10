المملكة تحذّر من التداعيات الخطيرة لاقتحام رفح: الملاذ الأخير لمن أجبرهم العدوان الإسرائيلي الوحشي على النزوح

وتفصيلًا: قال بيان وزارة الخارجية، اليوم: حذّرت المملكة العربية السعودية من التداعيات بالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة، وهي الملاذ الأخير لمئات الألوف من المدنيين الذين أجبرهم العدوان الإسرائيلي الوحشي على النزوح، وتؤكّد رفضَها القاطع وإدانتَها الشديدة لترحيلهم قسريًّا.