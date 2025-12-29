أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة شرق المحافظة

أتلفت أمانة محافظة جدة 4.550 كيلوجرامًا من اللحوم الفاسدة مجهولة المصدر، ضمن حملة ميدانية مشتركة نُفذت شرق المحافظة، وأسفرت عن إغلاق أربعة مواقع عشوائية مخالفة تُمارس أنشطة داخل مواقع ومستودعات لا تتوافر فيها الاشتراطات الصحية المعتمدة.