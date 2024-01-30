رغم إعلان "المحافظة على مستوى الطاقة".. أرامكو السعودية تمتلك 3 ملايين برميل من الطاقة الاحتياطية

وتمتلك أرامكو السعودية حاليًا 3 ملايين برميل من الطاقة الاحتياطية، والتي سيتم دعمها بشكل أكبر في المستقبل القريب من خلال تقدم العمل في برنامج إزاحة السوائل الذي يوفر 1 مليون برميل في اليوم، ومن المتوقع أن يوفر المزيد من النفط والمنتجات المكررة للتصدير.