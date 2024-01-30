رغم إعلان "المحافظة على مستوى الطاقة".. أرامكو السعودية تمتلك 3 ملايين برميل من الطاقة الاحتياطية

أعلنت أرامكو السعودية عن توجيه من وزارة الطاقة، بالمحافظة على مستوى طاقتها الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميًّا، وعدم الاستمرار في رفع طاقتها الإنتاجية القصوى المستدامة إلى 13 مليون برميل يوميًّا.
هذا الإعلان يأتي كون تحديد الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة يتم من قِبَل الدولة وفقًا لنظام المواد الهيدروكربونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 2 ربيع الثاني 1439هـ الموافق 20 ديسمبر 2017م.
وتمتلك أرامكو السعودية حاليًا 3 ملايين برميل من الطاقة الاحتياطية، والتي سيتم دعمها بشكل أكبر في المستقبل القريب من خلال تقدم العمل في برنامج إزاحة السوائل الذي يوفر 1 مليون برميل في اليوم، ومن المتوقع أن يوفر المزيد من النفط والمنتجات المكررة للتصدير.
ووفقًا للمعلومات فإن الشركة على استعداد لرفع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة؛ امتثالًا لأي توجيهات صادرة عن الحكومة.
وتقوم الشركة حاليًا بتنفيذ العديد من المشاريع التي ستساهم في تعزيز موثوقية أرامكو ومرونتها التشغيلية وقدرتها على اغتنام الفرص المتاحة في السوق.
وتتوقع الشركة أيضًا توجهًا بشكل أكبر في البرنامج الرأسمالي الطموح للشركة؛ بما في ذلك إنتاج الغاز، والذي تهدف الشركة إلى زيادته بأكثر من 50% بحلول عام 2030. وسيتم الإعلان عن التغييرات -إن وجدت- في البرامج الأخرى في الوقت المناسب.
ويُنتظر أن تقوم الشركة بإطلاع السوق على توجيهات الإنفاق الرأسمالي لديها في إعلان نتائج العام 2023 بأكمله في أوائل شهر مارس.
ومن وجهة نظر الشركة؛ لا يوجد تغيير بخصوص سيناريوهات الطلب المستقبلي على الطاقة، وسيحتاج العالم إلى جميع أشكال الطاقة؛ بما في ذلك النفط والغاز؛ لضمان تحول الطاقة بأسعار معقولة وموثوقة.
يشار إلى أنها وباعتبارها منتجًا للنفط والغاز منخفض التكلفة ولديها واحدة من أقل مستويات كثافة الكربون في صناعتها؛ فإن الشركة تلعب دورًا حاسمًا في تلبية الطلب العالمي على طاقة آمنة وموثوقة وبأسعار معقولة.