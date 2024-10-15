الديوان الملكي: بناءً على توجيه خادم الحرمين.. ولي العهد غادر متوجهًا إلى مصر

"بيان من الديوان الملكي"

بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- غادر -بحفظ الله ورعايته- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- اليوم الثلاثاء 12/ 4/ 1446هـ، الموافق 15/ 10/ 2024م، متوجهًا (بحفظ الله ورعايته) إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث سيلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.