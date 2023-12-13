محليات
ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم دون ترخيص بمحمية الملك عبدالعزيز
"الأمن البيئي" يدعو للإبلاغ عن حالات الاعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية بمنطقة الرياض.
وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدةً أن عقوبة التخييم في الغابات والمتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة تصل إلى (3000) ريال.
وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.