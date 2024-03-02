بعد 48 ساعة من فصلهما.. استقرار حالة التوأم السيامي النيجيري "حسنة وحسينة"

وأضاف أن التوأم ما زالتا بالعناية المركزة وتحت المخدر وتخضعان للتغذية الوريدية والأدوية اللازمة لضمان استقرار حالتهما؛ إلا أن جميع المؤشرات الطبية للتوأم مطمئنة؛ مشيرًا إلى أن الفريق الطبي المعالج يتابع بشكل دقيق الوضع الصحي للتوأم في وحدة العناية المركزية للأطفال؛ مؤكدًا أن التوأم يحتاج للرقابة المشددة قرابة عشرة أيام إلى أسبوعين، وبعد ذلك يتم تقييم حالتهما للانتقال من العناية المركزة إلى جناح الأطفال، كما قام الدكتور الربيعة بإيضاح حالة التوأم الصحية لوالديهما.