إطلاقات بأكثر من 50 مليار ريال.. وزير الصحة يعلن إطلاق "التوأم الرقمي"

قال وزير الصحة المهندس فهد الجلاجل؛ "نريد أن تكون المملكة مركزاً لمواجهة التحديات العالمية من خلال نهجٍ حكومي واحدٍ تحت مظلة رؤية 2030، ومن خلال تطوير تنظيمات تدعم الاستثمار في الاختراع والابتكار، وبناء نظام صحي يطلق العنان لقوة الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتطوير القوى العاملة الصحية المحلية، وجذب أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم، وهذا ما يدفعنا إلى المُضي قدماً في تحولنا الصحي بخطواتٍ صحية وملموسة.