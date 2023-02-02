لتطوير الشراكات.. وزارة السياحة تطلق مبادرة "شركاء النجاح" في جدة

أطلقت وزارة السياحة مؤخرًا، مبادرة "شركاء النجاح" في محافظة جدة، والتي تهدف إلى نقل التجارب الناجحة وتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية وتطوير شراكات استراتيجية لتنمية القطاع السياحي بالمحافظة، وإطلاع الشركاء على أبرز مستجدات المنظومة السياحية والمبادرات بالمحافظة، وذلك بحضور أكثر من 80 مشاركًا يمثلون أكثر من 26 جهة حكومية.
وتضمنت المبادرة مجموعة من الفعاليات، شملت زيارة الشركاء لأهم المواقع السياحية المستهدفة؛ وذلك لغرض المواءمة مع متطلبات التطوير لتلك المواقع مع الجهات ذات العلاقة، ونقل التجارب الناجحة للشركاء بالمحافظة، وتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية وتكريم الشركاء لجهودهم الفعالة خلال عام 2022.
وشملت الفعاليات جلسة حوارية؛ لإبراز الجهود ومستجدات المنظومة السياحية بمحافظة جدة وتبادل الخبرات مع قيادات القطاعات الحكومية وشبه الحكومية، وتحديد مجالات التعاون المستقبلية، حيث استهلّت الجلسة الحوارية بكلمة افتتاحية قدمتها ندا بنت سعد التميمي، الوكيل المساعد للعلاقات الحكومية، تلاها مجموعة من العروض لخطط الوزارة في محافظة جدة، تضمنت عرضًا عن خطة تطوير محافظة جدة، وخطة تطوير وتنمية القدرات البشرية، إلى جانب عرض عن أبرز الفرص الاستثمارية، ونظام اللوائح الجديد، كما اشتملت الجلسة الحوارية على عرض من الهيئة السعودية للسياحة وصندوق التنمية السياحي، وعرض عن الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
وعلى هامش المبادرة، وقّعت وزارة السياحة مذكرة تعاون مع أمانة محافظة جدة؛ لإثراء تجربة السائح، بما يتوافق مع مستهدفات الوزارة والأمانة، كما وقّعت الوزارة مذكرة تعاون مع غرفة جدة، والتي تهدف إلى تنمية القدرات البشرية، وإيجاد الفرص للكوادر الوطنية السياحية في محافظة جدة.