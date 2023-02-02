لتطوير الشراكات.. وزارة السياحة تطلق مبادرة "شركاء النجاح" في جدة

وشملت الفعاليات جلسة حوارية؛ لإبراز الجهود ومستجدات المنظومة السياحية بمحافظة جدة وتبادل الخبرات مع قيادات القطاعات الحكومية وشبه الحكومية، وتحديد مجالات التعاون المستقبلية، حيث استهلّت الجلسة الحوارية بكلمة افتتاحية قدمتها ندا بنت سعد التميمي، الوكيل المساعد للعلاقات الحكومية، تلاها مجموعة من العروض لخطط الوزارة في محافظة جدة، تضمنت عرضًا عن خطة تطوير محافظة جدة، وخطة تطوير وتنمية القدرات البشرية، إلى جانب عرض عن أبرز الفرص الاستثمارية، ونظام اللوائح الجديد، كما اشتملت الجلسة الحوارية على عرض من الهيئة السعودية للسياحة وصندوق التنمية السياحي، وعرض عن الهيئة السعودية للبحر الأحمر.