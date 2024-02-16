بـ55 مليون دولار.. السعودية توقّع اتفاقية قرض تنموي لصالح تركيا لدعم التعليم

وقّع الرئيسُ التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم، مع نائب وزير الخزانة والمالية التركي عثمان كيليك؛ اتفاقيةَ قرض تنموي ميسّر مقدّم من الصندوق لتمويل مشروع التخفيف من مخاطر الزلازل في العديد من المدارس الحكومية في تركيا، بقيمة 55 مليون دولار.