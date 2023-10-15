أكثر من 29 ألف أسرة تستفيد من "سكني" خلال الربع الثالث من 2023.. وسبتمبر الأعلى منذ بداية العام

وأوضح "سكني" في بيان صحافي، اليوم، أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال شهر سبتمبر بلغ 10.808 أسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول في سبتمبر 6.803 أسرة، بالاستفادة من باقات الدعم الاختيارية التي يتيحها "سكني" للأسر السعودية، حيث تمنح هذه الباقات المستفيد حلولاً مرنة ومتعددة عبر تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين، لافتاً إلى أن هذه الباقات والخيارات المنوعة تأتي تأكيداً من "سكني" على استمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.