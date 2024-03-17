تكريم وتقدير.. الشؤون الدينية تحتفي بأئمة المسجد الحرام في شهر رمضان

احتفت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام؛ بأصحاب الفضيلة الأئمة؛ الذين صدرت الموافقة الكريمة بالتجديد لهم، والمشاركين بالإمامة لصلاتي التراويح والقيام في المسجد الحرام، لشهر رمضان المبارك ١٤٤٥هـ.
جاء ذلك بحضور الشيخ الدكتور صالح بن حميد، والشيخ الدكتور سعد الشثري، وأئمة المسجد الحرام، والقيادات الدينية بالرئاسة في مقر رئاسة الشؤون الدينية بمكة.
وفي بداية اللقاء؛ أكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس بأن قرار مجلس الوزراء بنقل اختصاصات ومهمات وأعمال الإشراف على شؤون الأئمة لرئاسة الشؤون الدينية؛ جسَّد الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة لمهام الأئمة ودورهم المحوري في بث رسالة الإسلام المعتدل للعالم.
وحثّ رئيس الشؤون الدينية أئمة المسجد الحرام على ضرورة تعزيز قيم الاعتدال والتسامح والتعايش؛ وإثراء الرحلة الإيمانية لقاصدي المسجد الحرام.
من جانبهم عبّر أئمة المسجد الحرام عن شكرهم وتقديرهم لمبادرة رئيس الشؤون الدينية، مؤكدين أن القيادة الرشيدة تولي عظيم العناية والاهتمام بالحرمين الشريفين، وخدمة قاصديهما، وإثراء تجربتهم الدينية.