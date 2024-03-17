تكريم وتقدير.. الشؤون الدينية تحتفي بأئمة المسجد الحرام في شهر رمضان

جاء ذلك بحضور الشيخ الدكتور صالح بن حميد، والشيخ الدكتور سعد الشثري، وأئمة المسجد الحرام، والقيادات الدينية بالرئاسة في مقر رئاسة الشؤون الدينية بمكة.