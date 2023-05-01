فلكياً وأرصادياً وفعلياً.. متى يبدأ الصيف؟ 3 مواعيد يوضحها "الحصيني"

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إن فصل الصيف يبدأ وفقاً لعلم الأرصاد الجوية يوم الخميس 12 ذي القعدة 1444هـ؛ الموافق الأول من يونيو، وفعلياً يوم الأربعاء 18 ذي القعدة 1444هـ الموافق 7 يونيو بظهور أول أنواء الصيف عند العرب.