فلكياً وأرصادياً وفعلياً.. متى يبدأ الصيف؟ 3 مواعيد يوضحها "الحصيني"

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إن فصل الصيف يبدأ وفقاً لعلم الأرصاد الجوية يوم الخميس 12 ذي القعدة 1444هـ؛ الموافق الأول من يونيو، وفعلياً يوم الأربعاء 18 ذي القعدة 1444هـ الموافق 7 يونيو بظهور أول أنواء الصيف عند العرب.
وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أن الصيف يبدأ فلكياً بتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان يوم الأربعاء 3 ذي الحجة 1444هـ؛ هـ الموافق 21 يونيو حسب تقويم أم القرى.
وتابع يقول: "من فضل الله أن الحر لا يأتي دفعة واحدة، وإنما بشكلٍ تدريجي؛ لذا من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكلٍ تدريجي قبل دخول فصل الصيف".