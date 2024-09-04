"المطيري": الذكاءُ الاصطناعي عنصرٌ حاسم لتحسين دقّة الرعاية الصحية وتقليل الأخطاء الطبية بنسبة 55%

وأشار "المطيري" إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا أساسيًّا في العمليات الجراحية المعقدة؛ حيث تُستخدم الروبوتات الجراحية المدعومة بهذه التقنية لإجراء جراحات دقيقة، مثل تلك التي تُجرى في القلب والدماغ. وأوضح أن هذه الروبوتات تعتمد على التعلم الآلي والتحليل الفوري للبيانات؛ مما يعزّز دقّة وسلامة الإجراءات ويقلّل من احتمالات الأخطاء البشرية.