"بلدي": نقلة نوعية لتقديم خدمات رقمية ومحاكاة واقع المدن

وأبرز "بلدي" النقلة النوعية للمرحلة الجديدة في تقديم الخدمات الرقمية على منصته، من خلال منصة التوأم الرقمية "Digita Twin" لمحاكاة واقع للمدن، والتي تعتبر واحدة من نقاط التحول الرئيسية لمستقبل أكثر استدامة ووضوحاً للمدن، تتم من خلالها مساعدة "مدير المدينة" على التخطيط والإدارة والمراقبة، حيث استعرض في "بلدي" نموذجاً يحاكي الواقع ويعكس التصور المستقبلي، وتطبق في ثلاث حالات، وهي: (القدرة على إدارة المدن عبر إدارة الأزمات والفيضانات، وتحليل البيانات والكثافة السكانية والازدحام، والتخطيط الحضري لبناء مدن ذكية).