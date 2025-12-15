"مسار كدانة" يستقطب أكثر من 56 ألف زائر في 3 أيام

سجّل "مسار كدانة" خلال عطلة نهاية الأسبوع (3) أيام، حضورًا لافتًا تجاوز (56,505) زوار، في دلالة واضحة على التحوّل النوعي الذي يشهده المسار بوصفه وجهة حضرية جاذبة للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام، ونقطة التقاء يومية تعكس نمط حياة مجتمعيًا صحيًا ومتوازنًا في قلب مزدلفة.