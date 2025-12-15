"مسار كدانة" يستقطب أكثر من 56 ألف زائر في 3 أيام

سجّل "مسار كدانة" خلال عطلة نهاية الأسبوع (3) أيام، حضورًا لافتًا تجاوز (56,505) زوار، في دلالة واضحة على التحوّل النوعي الذي يشهده المسار بوصفه وجهة حضرية جاذبة للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام، ونقطة التقاء يومية تعكس نمط حياة مجتمعيًا صحيًا ومتوازنًا في قلب مزدلفة.
ويُعد "مسار كدانة" إحدى المبادرات النوعية التي تطورها شركة كدانة للتنمية والتطوير - الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة - ضمن توجه إستراتيجي يهدف إلى تفعيل المشاعر على مدار العام، وتعظيم أثرها الاجتماعي، وتحويلها إلى وجهات جذب مجتمعي تخدم الإنسان والمكان.
وجرى تصميم المسار ليقدم تجربة متكاملة تراعي احتياجات مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك كبار السن وذوو الإعاقة، من خلال مسارات مشي آمنة، وجلسات مظللة، ومناطق استراحة مجهزة بخدمات مساندة، إلى جانب تنوع المطاعم والمقاهي والمتاجر، مما جعل المسار بيئة محفزة على التردد المستمر والزيارة المتكررة.