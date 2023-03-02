خطر محتمل.. كويكب مُكتَشَف حديثًا قد يصطدم بالأرض عام 2046م

وقال مدير مركز الفلك الدولي: عدد من الخبراء لهم رأي في هذا الكويكب؛ ما يستحق توجيه تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي لرصده وتحديد مداره الدقيق، إلا أن ذلك قوبل بمعارضة فريق آخر رأى أن وقت التلسكوب الفضائي أثمن من ذلك، خاصةً أن المجال متاح لبعض المراصد الأرضية لرصد هذا الكويكب، وأن هناك متَّسَعًا من الوقت حتى العام 2046؛ على حد قولهم، إلا أن إمكانية رصده من المراصد الأرضية ليست بتلك السهولة؛ فهو جرم متحرك ويلمع الآن بالقدر 19.8، وهو بابتعاد وخفوت مستمرّ؛ مما يجعل إمكانيةَ رصده متاحةً للمراصد الاحترافية والواقعة في أماكن مظلمة.